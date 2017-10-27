В Москве поймали маньяка, который проворачивал жертв через мясорубку

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девушек. По версии следствия, мужчина избавлялся от тел с помощью мясорубки.
Жертвами 31-летнего Александра Масленникова стали жительницы города Волжский, с которыми он познакомился в местном кафе. Мужчина пригласил их к себе домой, где изнасиловал и убил. Тела своих жертв Масленников расчленил и пропустил через мясорубку.
Как сообщает «Московский комсомолец», поймать подозреваемого правоохранителям удалось в момент подготовки к совершению нового преступления. После расправы над девушками Масленников начал переписываться с парикмахером из Подмосковья. Вскоре одинокая женщина решила познакомиться с онлайн-кавалером лично. Полицейские задержали Масленникова в момент, когда он вместе с потенциальной жертвой совершал совместные покупки в торговом центре. Чтобы доставить мужчину к следователю в Волжский, за ним выехала спецколонна в сопровождением ГИБДД.
Сообщения о маньяках в последнее время стали появляться все чаще. В сентябре стало известно о задержании на Кубани семьи каннибалов. Они убили и расчленили новую знакомую, а после сфотографировались на фоне останков. Как сообщали СМИ, пару подозревали и в других преступлениях, которые они совершали в течение 20 лет. Якобы в квартире задержанных обнаружили замороженное мясо неизвестного происхождения и видеорецепты «как приготовить человечину». Кроме того, местные жители рассказывали, что они предлагали поставлять мясо для шаурмы за копейки.
Как сообщает «Московский комсомолец», поймать подозреваемого правоохранителям удалось в момент подготовки к совершению нового преступления. После расправы над девушками Масленников начал переписываться с парикмахером из Подмосковья. Вскоре одинокая женщина решила познакомиться с онлайн-кавалером лично. Полицейские задержали Масленникова в момент, когда он вместе с потенциальной жертвой совершал совместные покупки в торговом центре. Чтобы доставить мужчину к следователю в Волжский, за ним выехала спецколонна в сопровождением ГИБДД.
Сообщения о маньяках в последнее время стали появляться все чаще. В сентябре стало известно о задержании на Кубани семьи каннибалов. Они убили и расчленили новую знакомую, а после сфотографировались на фоне останков. Как сообщали СМИ, пару подозревали и в других преступлениях, которые они совершали в течение 20 лет. Якобы в квартире задержанных обнаружили замороженное мясо неизвестного происхождения и видеорецепты «как приготовить человечину». Кроме того, местные жители рассказывали, что они предлагали поставлять мясо для шаурмы за копейки.
Комментарии