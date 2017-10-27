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    Снижение тарифов на национальный роуминг займет еще полгода

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    Снижение тарифов на национальный роуминг займет еще полгода

    Снижение тарифов на национальный роуминг займет еще полгода

    Снижение тарифов на национальный роуминг в РФ, с учетом Крыма, до экономически обоснованного уровня займет еще шесть месяцев. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

    Заявление Артемьева прозвучало в кулуарах форума «Антимонопольное регулирование в России», передает ТАСС.

    Игорь Артемьев: «То есть основные вещи внутрисетевые (внутрисетевой роуминг) — с 1 января, а с национальным еще полгода берем на всю доработку. И все должны уложиться в эти сроки по Крыму».

    смотретьФАС назвала сроки отмены роуминга в РФ
    ФАС назвала сроки отмены роуминга в РФ
    Напомним, в августе 2017 года ФАС предписала операторам «большой четверки» разобраться с предупреждением по поводу необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России. Ожидалось, что роуминг в России будет отменен в этом году.

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