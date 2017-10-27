«Секрет на миллион»: Анфиса Чехова впервые расскажет о разводе

В новом выпуске провокационного шоу НТВ «Секрет на миллион» за солидное вознаграждение свои тайны раскроет Анфиса Чехова. Телеведущая, научившая любить всю страну, расскажет о том, как непросто складывается ее собственная личная жизнь.
Анфиса впервые открыто поведает о распаде идеальной семьи, а также о том, кем теперь для нее является бывший супруг, актер Гурам Баблишвили. Он в свою очередь сделает сенсационное заявление о реальных причинах их разрыва.
Зрители НТВ смогут узнать всю правду о серьезных романах и мимолетных связях известной телеведущей. Она вспомнит, как отбивалась от навязчивых кавалеров и сколько непристойных предложений было в ее жизни. Кроме того, самая раскрепощенная телеведущая наконец расскажет, была ли у нее связь со скандально известным актером Владимиром Епифанцевым.
Телеведущая поделится подробностями драматичной истории отношений с отцом: зачем она искала его, когда стала звездой телеэкрана, и почему теперь горько жалеет об этом. Лера Кудрявцева поговорит с телезвездой и о родном младшем брате, которого Анфиса нашла только год назад.
Анфиса Чехова никогда не боялась говорить со зрителем на провокационные темы. Но хватит ли ей смелости раскрыть главный «Секрет на миллион»?
Смотрите откровенную беседу с Анфисой Чеховой в субботу, 28 октября, в 17:00 в программе «Секрет на миллион» на НТВ и НТВ.Ru.
Зрители НТВ смогут узнать всю правду о серьезных романах и мимолетных связях известной телеведущей. Она вспомнит, как отбивалась от навязчивых кавалеров и сколько непристойных предложений было в ее жизни. Кроме того, самая раскрепощенная телеведущая наконец расскажет, была ли у нее связь со скандально известным актером Владимиром Епифанцевым.
Телеведущая поделится подробностями драматичной истории отношений с отцом: зачем она искала его, когда стала звездой телеэкрана, и почему теперь горько жалеет об этом. Лера Кудрявцева поговорит с телезвездой и о родном младшем брате, которого Анфиса нашла только год назад.
Анфиса Чехова никогда не боялась говорить со зрителем на провокационные темы. Но хватит ли ей смелости раскрыть главный «Секрет на миллион»?
Смотрите откровенную беседу с Анфисой Чеховой в субботу, 28 октября, в 17:00 в программе «Секрет на миллион» на НТВ и НТВ.Ru.
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