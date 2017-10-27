В Балашихе эвакуирован жилой дом из-за найденного в квартире взрывного устройства

В подмосковной Балашихе накрыли подпольную лабораторию по производству взрывоопасных веществ. Она находилась в квартире одного из жилых домов.
Химическая лаборатория, в которой нашли готовое взрывное устройство, находилось в доме №7 на Речной лице в Железнодорожном микрорайоне Балашихи. Об этом заявили в пресс-службе администрации городского округа, передает «Интерфакс». Жильцов эвакуировали из подъезда дома.
На место прибыли представители экстренных служб — пожарные, скорая помощь, а также сотрудники ФСБ и специалисты-кинологи. В городской единой диспетчерской службе заявили, что опасности для жителей нет.
На место прибыли представители экстренных служб — пожарные, скорая помощь, а также сотрудники ФСБ и специалисты-кинологи. В городской единой диспетчерской службе заявили, что опасности для жителей нет.
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