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    В Балашихе эвакуирован жилой дом из-за найденного в квартире взрывного устройства

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    • Фото: Страница новостей / vk.com
    В Балашихе эвакуирован жилой дом <nobr>из-за</nobr> найденного в квартире взрывного устройства

    В Балашихе эвакуирован жилой дом из-за найденного в квартире взрывного устройства

    В Балашихе эвакуирован жилой дом <nobr>из-за</nobr> найденного в квартире взрывного устройства
  • Фото: Страница новостей / vk.com

    • В подмосковной Балашихе накрыли подпольную лабораторию по производству взрывоопасных веществ. Она находилась в квартире одного из жилых домов.

    Химическая лаборатория, в которой нашли готовое взрывное устройство, находилось в доме №7 на Речной лице в Железнодорожном микрорайоне Балашихи. Об этом заявили в пресс-службе администрации городского округа, передает «Интерфакс». Жильцов эвакуировали из подъезда дома.

    На место прибыли представители экстренных служб — пожарные, скорая помощь, а также сотрудники ФСБ и специалисты-кинологи. В городской единой диспетчерской службе заявили, что опасности для жителей нет.

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