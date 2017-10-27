СМИ: в России страхование от киберугроз сделают обязательным с 2020 года

После распространения кибератак, особенно появления таких
вирусов-вымогателей, как Petya и BadRabbit, российские власти задумались о появлении нового обязательного вида страхования. Оно должно защитить от киберрисков.
В среднем в России и СНГ каждый день в сфере интернет-банкинга совершается две успешные атаки. Сумма хищения — больше миллиона рублей. Такие данные приводит газета «Коммерсант».
Изданию стало известно, что правительственная программа «Цифровая экономика» предусматривает введение обязательного киберстрахования в России. Произойти это должно с 2020 года. По плану такая страховка появиться у банков, аэропортов, вокзалов, а также у предприятий металлургии, машиностроения, судостроения, авиапромышленности.
Как отмечается, пока за всю историю в нашей стране было заключено не более 20 таких страховых договоров. Одно из возможных объяснений — страховщикам сложно оценивать возможные потери в этих случаях.
Изданию стало известно, что правительственная программа «Цифровая экономика» предусматривает введение обязательного киберстрахования в России. Произойти это должно с 2020 года. По плану такая страховка появиться у банков, аэропортов, вокзалов, а также у предприятий металлургии, машиностроения, судостроения, авиапромышленности.
Как отмечается, пока за всю историю в нашей стране было заключено не более 20 таких страховых договоров. Одно из возможных объяснений — страховщикам сложно оценивать возможные потери в этих случаях.
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