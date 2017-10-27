Поезд столкнулся с легковушкой в Свердловской области

На железнодорожном переезде в поселке Гидролизный произошла авария — товарный состав врезался в легковушку.
По данным ГИБДД, автомобилистка 1978 года рождения за рулем ВАЗ-2111 выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В итоге в легковушку врезался товарный поезд в составе локомотива и шести вагонов. При аварии на железной дороге в Свердловской области пострадали две женщины, передает ТАСС.
Пресс-служба регионального УГИБДД: «В результате ДТП водитель легкового автомобиля получила серьезные травмы и была госпитализирована».
Пострадала также и пассажирка, которая в момент аварии находилась в легковушке. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Машинист в свою очередь рассказал, что видел автомобиль, двигаясь к переезду. По его словам, легковушка остановилась перед знаком «Стоп», но когда состав приблизился, машина выехала на железнодорожные пути. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Автомобиль, смятый составом, восстановлению не подлежит.
Пресс-служба регионального УГИБДД: «В результате ДТП водитель легкового автомобиля получила серьезные травмы и была госпитализирована».
Пострадала также и пассажирка, которая в момент аварии находилась в легковушке. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Машинист в свою очередь рассказал, что видел автомобиль, двигаясь к переезду. По его словам, легковушка остановилась перед знаком «Стоп», но когда состав приблизился, машина выехала на железнодорожные пути. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Автомобиль, смятый составом, восстановлению не подлежит.
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