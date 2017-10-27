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    Замглавы МВД Махонов подал рапорт об отставке

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    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Замглавы МВД Махонов подал рапорт об отставке

    Замглавы МВД Махонов подал рапорт об отставке

    Замглавы МВД Махонов подал рапорт об отставке
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • Замминистра внутренних дел РФ России Александр Махонов подал рапорт об отставке в соответствии с принципом персональной ответственности за проступки подчиненных.

    Ирина Волк, официальный представитель министерства: «Это еще раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершенные их подчиненными».

    Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что начальник НПО «Спецтехника и спецсвязь» МВД России Андрей Нечаев стал подозреваемым по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями.
    По данным издания, Махонов ранее рекомендовал Нечаева на должность и курировал деятельность НПО «Спецтехника и спецсвязь». 18 октября Басманным судом Москвы Нечаев был помещен под стражу до 17 декабря.

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