Замглавы МВД Махонов подал рапорт об отставке

Замминистра внутренних дел РФ России Александр Махонов подал рапорт об отставке в соответствии с принципом персональной ответственности за проступки подчиненных.
Ирина Волк, официальный представитель министерства: «Это еще раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершенные их подчиненными».
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что начальник НПО «Спецтехника и спецсвязь» МВД России Андрей Нечаев стал подозреваемым по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями.
По данным издания, Махонов ранее рекомендовал Нечаева на должность и курировал деятельность НПО «Спецтехника и спецсвязь». 18 октября Басманным судом Москвы Нечаев был помещен под стражу до 17 декабря.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что начальник НПО «Спецтехника и спецсвязь» МВД России Андрей Нечаев стал подозреваемым по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями.
По данным издания, Махонов ранее рекомендовал Нечаева на должность и курировал деятельность НПО «Спецтехника и спецсвязь». 18 октября Басманным судом Москвы Нечаев был помещен под стражу до 17 декабря.
Комментарии