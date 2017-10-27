В больнице скончалась вторая пострадавшая при пожаре в иркутском доме престарелых

В больнице скончалась пожилая женщина, госпитализированная после пожара в частном доме престарелых Иркутска.
О смерти 91-летней пострадавшей сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Татьяна Шкурская, пресс-секретарь Минздрава Иркутской области: «Умерла 91-летняя пенсионерка, находившаяся в реанимации. В больнице остаются трое пострадавших при пожаре, состояние всех стабильное, решается вопрос об их переводе из реанимации в стационар».
По словам Шкурской, первая женщина скончалась в минувшие выходные, вторая — 25 октября, передает «Интерфакс».
Напомним, пожар в двухэтажном доме, где размещался частный дом престарелых, произошел 18 октября из-за короткого замыкания сушильной машины. В больницы с отравлением угарным газом были доставлены все 12 постояльцев. Девять из них в возрасте 60–90 лет были госпитализированы.
Татьяна Шкурская, пресс-секретарь Минздрава Иркутской области: «Умерла 91-летняя пенсионерка, находившаяся в реанимации. В больнице остаются трое пострадавших при пожаре, состояние всех стабильное, решается вопрос об их переводе из реанимации в стационар».
По словам Шкурской, первая женщина скончалась в минувшие выходные, вторая — 25 октября, передает «Интерфакс».
Напомним, пожар в двухэтажном доме, где размещался частный дом престарелых, произошел 18 октября из-за короткого замыкания сушильной машины. В больницы с отравлением угарным газом были доставлены все 12 постояльцев. Девять из них в возрасте 60–90 лет были госпитализированы.
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