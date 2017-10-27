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    Непогода мешает поискам пропавшего у Шпицбергена Ми-8. Норвегия, авиационные катастрофы и происшествия, вертолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНепогода мешает поискам пропавшего у Шпицбергена Ми-8

    Непогода мешает поискам пропавшего у Шпицбергена Ми-8

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    Непогода мешает поискам пропавшего у Шпицбергена <nobr>Ми-8</nobr>

    Непогода мешает поискам пропавшего у Шпицбергена Ми-8

    Непогода мешает поискам пропавшего у Шпицбергена <nobr>Ми-8</nobr>

      В районе поисков российского вертолета Ми-8 сильно ухудшилась погода. Снегопад, сильный шквалистый ветер и очень плохая видимость осложняют работу спасателей.

      Несмотря на плохие погодные условия, операция продолжается. Удалось обнаружить предполагаемое место крушения. На глубине 200 метров найден крупный объект. Возле него на поверхность поднимаются пузыри воздуха и ощущается сильный запах горючего.

      В настоящее время это место исследуют с помощью подводного беспилотника. В поисках пропавшего вертолета также участвуют корабли, авиация и наземные группы.

      Напомним, вертолет исчез с радаров накануне вечером во время сильного снегопада всего в двух километрах от берега. На борту — 8 граждан России, экипаж и трое ученых. Расследованием причин трагедии займется специальная комиссия МАК.

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