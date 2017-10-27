Три человека погибли, отравившись угарным газом на угольной шахте в Киргизии

Три человека отравились угарным газом на угольной шахте, которая находится в южной Баткенской области Киргизии.

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МЧС

смерть

Как сообщило МЧС республики, трагедия произошла в районе сельского округа Самаркандык на угольном разрезе Гарым.



Из сообщения МЧС: «Все погибшие являются местными жителями, они отравились угарным газом примерно на глубине 90 метров».



Самому младшему из погибших было 30 лет, самому старшему — 47 лет. По предварительным данным, они занимались самовольной добычей угля.