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    Три человека погибли, отравившись угарным газом на угольной шахте в Киргизии

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    Три человека погибли, отравившись угарным газом на угольной шахте в Киргизии

    Три человека погибли, отравившись угарным газом на угольной шахте в Киргизии

    Три человека отравились угарным газом на угольной шахте, которая находится в южной Баткенской области Киргизии.

    Как сообщило МЧС республики, трагедия произошла в районе сельского округа Самаркандык на угольном разрезе Гарым.

    Из сообщения МЧС: «Все погибшие являются местными жителями, они отравились угарным газом примерно на глубине 90 метров».

    Самому младшему из погибших было 30 лет, самому старшему — 47 лет. По предварительным данным, они занимались самовольной добычей угля.

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