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Деловое утро НТВ
    Спасатели устранили последствия мощного взрыва в центре Донецка. Донецк, Украина, взрывы газа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасатели устранили последствия мощного взрыва в центре Донецка

    Спасатели устранили последствия мощного взрыва в центре Донецка

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    Спасатели устранили последствия мощного взрыва в центре Донецка

    Спасатели устранили последствия мощного взрыва в центре Донецка

    Спасатели устранили последствия мощного взрыва в центре Донецка

      В центре Донецка всю ночь спасатели и спецтехника работали на месте мощного взрыва.

      Взрыв прогремел накануне на первом этаже многоквартирного дома. По предварительной версии, произошла утечка газа. Точную причину сейчас устанавливают криминалисты. Известно о пяти пострадавших, среди них двое детей.

      В доме выбиты стекла, в подъезде образовались большие завалы. Все жильцы, более 50 человек, эвакуированы. Поблизости развернуты пункты обогрева, многие провели в них всю ночь.

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