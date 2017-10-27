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    Мантуров прокомментировал готовность США ввести новые санкции против РФ

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    Мантуров прокомментировал готовность США ввести новые санкции против РФ

    Мантуров прокомментировал готовность США ввести новые санкции против РФ

    Москва не может запретить новые санкции против компаний из РФ, но рассчитывает на разумный подход администрации США, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах годового собрания делового совета США — РФ в Нью-Йорке.

    Ранее стало известно, что Госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает ФСБ, СВР, ГРУ, сообщила газета The New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный Госдепартаментом в конгресс.

    Денис Мантуров: «Там (в предложениях госдепа — ред.) есть ссылка (что предложения не означают применения санкций — ред). Если администрации США важно имплементировать санкции в отношении конкретных компаний, мы не можем запрещать. Но при этом мы рассчитываем, что это будет разумный подход. Соответственно, это не должно повлиять на бизнес. Мы адаптировались к тем условиям, в которых оказались наши предприятия».

    Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой». В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться, предупреждают в Госдепартаменте.

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