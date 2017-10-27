Мантуров прокомментировал готовность США ввести новые санкции против РФ

Москва не может запретить новые санкции против компаний из РФ, но рассчитывает на разумный подход администрации США, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах годового собрания делового совета США — РФ в
Нью-Йорке.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает ФСБ, СВР, ГРУ, сообщила газета The New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный Госдепартаментом в конгресс.
Денис Мантуров: «Там (в предложениях госдепа — ред.) есть ссылка (что предложения не означают применения санкций — ред). Если администрации США важно имплементировать санкции в отношении конкретных компаний, мы не можем запрещать. Но при этом мы рассчитываем, что это будет разумный подход. Соответственно, это не должно повлиять на бизнес. Мы адаптировались к тем условиям, в которых оказались наши предприятия».
Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой». В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться, предупреждают в Госдепартаменте.
Денис Мантуров: «Там (в предложениях госдепа — ред.) есть ссылка (что предложения не означают применения санкций — ред). Если администрации США важно имплементировать санкции в отношении конкретных компаний, мы не можем запрещать. Но при этом мы рассчитываем, что это будет разумный подход. Соответственно, это не должно повлиять на бизнес. Мы адаптировались к тем условиям, в которых оказались наши предприятия».
Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой». В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться, предупреждают в Госдепартаменте.
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