Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь

Социологи выяснили, как россияне представляют себе роскошь. Измерили они ее в деньгах. Как выяснилось, подавляющее большинство россиян считают, что, если у человека есть имущество на сумму более четырех с половиной миллионов рублей, это уже роскошь, и она должна облагаться налогом.

179 налоги и пошлины

Главными атрибутами роскошной жизни респонденты называли яхты, дорогие квартиры и дома, личные самолеты, раритетные автомобили, а также украшения и часы.



Многие считают, что налог нужно платить на любой предмет дороже 500 тысяч рублей. Примерно столько же назвали диапазон от миллиона до пяти, каждый пятый относит к роскоши предметы, чья цена составляет от 10 до 20 миллионов рублей.



Также социологи выяснили, сколько денег нужно россиянину, чтобы он мог назвать свою жизнь роскошной. Половине опрошенных достаточно миллиона в месяц. Трети респондентов требуется до трех. А каждый десятый полагает, что роскошь начинается за порогом пяти миллионов.