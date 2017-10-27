Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь

Социологи выяснили, как россияне представляют себе роскошь. Измерили они ее в деньгах. Как выяснилось, подавляющее большинство россиян считают, что, если у человека есть имущество на сумму более четырех с половиной миллионов рублей, это уже роскошь, и она должна облагаться налогом.
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Главными атрибутами роскошной жизни респонденты называли яхты, дорогие квартиры и дома, личные самолеты, раритетные автомобили, а также украшения и часы.
Многие считают, что налог нужно платить на любой предмет дороже 500 тысяч рублей. Примерно столько же назвали диапазон от миллиона до пяти, каждый пятый относит к роскоши предметы, чья цена составляет от 10 до 20 миллионов рублей.
Также социологи выяснили, сколько денег нужно россиянину, чтобы он мог назвать свою жизнь роскошной. Половине опрошенных достаточно миллиона в месяц. Трети респондентов требуется до трех. А каждый десятый полагает, что роскошь начинается за порогом пяти миллионов.
Многие считают, что налог нужно платить на любой предмет дороже 500 тысяч рублей. Примерно столько же назвали диапазон от миллиона до пяти, каждый пятый относит к роскоши предметы, чья цена составляет от 10 до 20 миллионов рублей.
Также социологи выяснили, сколько денег нужно россиянину, чтобы он мог назвать свою жизнь роскошной. Половине опрошенных достаточно миллиона в месяц. Трети респондентов требуется до трех. А каждый десятый полагает, что роскошь начинается за порогом пяти миллионов.
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