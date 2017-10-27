«Норд-Ост»: что вспоминают бывшие заложники через 15 лет после теракта

Ровно 15 лет назад в Москве при освобождении захваченного террористами театрального центра на Дубровке погибли 130 заложников. Более 900 человек — зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост» — боевики трое суток удерживали в нашпигованном взрывчаткой зале.

Каждый год 26 октября у здания собираются люди. Они приносят цветы, зажигают свечи, зачитывают имена всех погибших. Прошло 15 лет, но люди, ставшие непосредственными участниками тех событий, помнят все, как будто это было вчера.



Алёна Михайлова, заложница: «Что мы делали? Мы просто сидели. Вы поймите, что, когда перед тобой кресло, ты все время сидишь, не можешь встать, подвинуться, улечься. Ты просто 58 часов сидишь на месте в этом ужасе».



Иван Оганесян, актер труппы мюзикла «Норд-Оста», находился в числе заложников: «Там два фугаса было, две бомбы. Один из них меня попросили отнести на балкон. И я остался там на балконе, и пока не пересел к нашим детям, был с людьми незнакомыми в одном котле. Как-то общались, жизнь проходила».



Сергей Дедух, корреспондент НТВ, добровольно отправился на съемку в театр на Дубровке: «Ночью нас позвали в оперативный штаб, потому что нужно было послать какую-то съемочную группу к террористам. Они требовали, для них самое важное было, чтобы записали их обращение, ради чего они сюда пришли. Приводили нам женщин заложниц и приводили шахидок в поясах смерти. Показывали их тоже».



Асламбек Аслаханов, в 2002 году — депутат Госдумы РФ, вел переговоры с командиром террористов: «Бараев говорит, ты видишь не меня, и их ты не видишь. Ты видишь, говорит оболочки перед собой. Мы уже давно там в раю. Говорит, мы знаем, на что мы шли. Если наши условия не будут выполнены, мы умрем и все умрут».



Иван Оганесян: «Тогда говорили обо всем, пытались отвлечься из-за страха. И шутить успевали в какие-то моменты, когда немножко отпускало вроде. Наверное, организм сам собой пытался, я после этого еще по-другому отношусь как к смелости, так и к трусости. Потому что были проявления в зале неоправданного как одного, так и другого. Что я понял, что это говорит не человек, а организм. Кричит, что хочет жить».



