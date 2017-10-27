Прощай, «макаров»!
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Прощай, «макаров»!

    В Москве могут ужесточить требования к безопасности при проведении квестов

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    В Москве могут ужесточить требования к безопасности при проведении квестов

    В Москве могут ужесточить требования к безопасности при проведении квестов

    Московская городская дума в ближайшее время обсудит вопрос ужесточения техники безопасности во время проведения квестов.

    Как сообщил РИА Новости председатель городского парламента Алексей Шапошников, «в последнее время участились случаи, когда участники квестов получают травмы во время прохождения заданий».

    Алексей Шапошников: «Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что повреждения получают несовершеннолетние. В связи с этим в Мосгордуму поступают предложения от москвичей ужесточить требования к организации таких игр, в частности, по технике безопасности и медицинскому осмотру несовершеннолетних».

    Он отметил, что в ближайшее время в Мосгордуме пройдет круглый стол с привлечением экспертов и общественности по вопросу законодательного решения данной проблемы.

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