Спасатели заявили о наличии крупного объекта на дне в зоне поисков Ми-8

Ряд признаков указывает на наличие крупного объекта на дне в зоне поисков российского вертолета
Ми-8, разбившегося в четверг у Шпицбергена.
Как сообщил ТАСС руководитель работы Норвежского координационного спасательного центра по Северной Норвегии Туре Хонгсет, «в зоне поисков было обнаружено место, где запах разлившегося горючего сильнее всего, а со дна поднимаются пузыри воздуха». Он добавил, что глубина в этом месте достигает 200–250 метров.
Туре Хонгсет: «Сонар одного из судов также показывает наличие на дне крупного объекта. Это может говорить о том, что в этом месте лежит вертолет или его крупный обломок. Тем не менее, подтвердить эту теорию мы сможем, только изучив этот район подробнее с помощью беспилотной субмарины».
По словам Хонгсета, субмарина уже в ближайшие часы будет доставлена по воздуху в район поисков. Россияне, находившиеся на борту вертолета, остаются пропавшими без вести. Ранее в спасательной службе заявили, что шансы найти людей живыми есть при условии, что в их распоряжении были средства спасения. Температура морской воды находится сейчас около нулевой отметки, усиливаются снег и ветер, видимость крайне ограничена, однако поисково-спасательная операция будет продолжаться всю ночь.
Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» летел из поселка Пирамида в российский шахтерский поселок Баренцбург. В 15:04 по местному времени (16:04 мск) с вертолетом была потеряна связь. Вскоре о пропаже вертолета был извещен норвежский спасательный центр, началась поисковая операция, в которой задействованы два вертолета и несколько судов, а также корабль Береговой охраны Норвегии.
На борту вертолета находились пять членов экипажа и трое сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета.
Туре Хонгсет: «Сонар одного из судов также показывает наличие на дне крупного объекта. Это может говорить о том, что в этом месте лежит вертолет или его крупный обломок. Тем не менее, подтвердить эту теорию мы сможем, только изучив этот район подробнее с помощью беспилотной субмарины».
По словам Хонгсета, субмарина уже в ближайшие часы будет доставлена по воздуху в район поисков. Россияне, находившиеся на борту вертолета, остаются пропавшими без вести. Ранее в спасательной службе заявили, что шансы найти людей живыми есть при условии, что в их распоряжении были средства спасения. Температура морской воды находится сейчас около нулевой отметки, усиливаются снег и ветер, видимость крайне ограничена, однако поисково-спасательная операция будет продолжаться всю ночь.
Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» летел из поселка Пирамида в российский шахтерский поселок Баренцбург. В 15:04 по местному времени (16:04 мск) с вертолетом была потеряна связь. Вскоре о пропаже вертолета был извещен норвежский спасательный центр, началась поисковая операция, в которой задействованы два вертолета и несколько судов, а также корабль Береговой охраны Норвегии.
На борту вертолета находились пять членов экипажа и трое сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета.
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