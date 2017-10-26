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    Педофила из Кирова приговорили к 19 годам колонии за надругательство над 11 мальчиками

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    • Фото: kirov.sledcom.ru
    Педофила из Кирова приговорили к 19 годам колонии за надругательство над 11 мальчиками

    Педофила из Кирова приговорили к 19 годам колонии за надругательство над 11 мальчиками

    Педофила из Кирова приговорили к 19 годам колонии за надругательство над 11 мальчиками
  • Фото: kirov.sledcom.ru

    • Суд приговорил к 19 годам колонии жителя Кирова за насильственные действия сексуального характера в отношении 11 мальчиков.

    Как сообщает СУ СК по Кировской области, «мужчина признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении несовершеннолетних мальчиков».

    Из сообщения СУ СК по Кировской области: «Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением воинского звания».

    По данным ведомства, осужденный, который является бывшим военным, на протяжении четырех лет совершил 28 насильственных действий сексуального характера в отношении 11 мальчиков, не достигших 14-летнего возраста.

    В СК пояснили, что преступления осужденный совершал на территории Кировской и Нижегородской областей, а также в Краснодарском крае и Крыму. Отмечается, что он ранее не судим, но, по данным экспертизы, имеет психическое расстройство.

    В ведомстве уточнили, что несколько эпизодов преступлений осужденный совершил с мужчиной, с которым познакомился в 2011 году в одной из социальных сетей. В настоящее время уголовное дело в отношении второго участника преступления рассматривается в суде.

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