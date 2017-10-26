Госсекретарь США: военная операция России в Сирии стала успехом

Антитеррористическая операция Вооруженных сил России в Сирии стала успехом, признал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, беседуя в четверг с сопровождающими его журналистами в Женеве, куда он нанес визит в рамках зарубежной поездки.
В Вашингтоне стенограмму высказываний главы внешнеполитического ведомства США распространила его пресс-служба, передает ТАСС. У Тиллерсона поинтересовались, согласен ли он с мнением тех европейских дипломатов, которые называют действия Ирана в Сирии триумфом.
Рекс Тиллерсон: «Я не рассматриваю Сирию как триумф Ирана. Иран был не особенно успешен в освобождении районов Сирии от экстремистов и террористов. Успешно действует российское правительство, оказывающее существенную поддержку с воздуха силам сирийского режима. У него есть его доля успехов».
При этом он утверждал, что «огромных успехов» добились в уничтожении боевиков в Сирии также США со своими партнерами по коалиции, ведущей военную операцию против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Рекс Тиллерсон: «Поэтому я не думаю, что Ирану каким бы то ни было образом следует ставить в заслугу разгром ИГ в Сирии. Мне кажется, он скорее в какой-то степени воспользовался ситуацией со своим присутствием там».
Госсекретарь также отметил, что США хотят увидеть Сирию единой, но для президента Башара Асада нет роли в правительстве, правление его семьи подходит к концу.
Рекс Тиллерсон: «США хотят увидеть целую, единую Сирию без какой-либо роли президента Башара Асада в правительстве. Правление семьи Асада подходит к концу, единственный вопрос состоит в том, как это может быть осуществлено».
Также Тиллерсон подтвердил приверженность США женевскому процессу урегулирования конфликта в Сирии.
Рекс Тиллерсон: «Я не рассматриваю Сирию как триумф Ирана. Иран был не особенно успешен в освобождении районов Сирии от экстремистов и террористов. Успешно действует российское правительство, оказывающее существенную поддержку с воздуха силам сирийского режима. У него есть его доля успехов».
При этом он утверждал, что «огромных успехов» добились в уничтожении боевиков в Сирии также США со своими партнерами по коалиции, ведущей военную операцию против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Рекс Тиллерсон: «Поэтому я не думаю, что Ирану каким бы то ни было образом следует ставить в заслугу разгром ИГ в Сирии. Мне кажется, он скорее в какой-то степени воспользовался ситуацией со своим присутствием там».
Госсекретарь также отметил, что США хотят увидеть Сирию единой, но для президента Башара Асада нет роли в правительстве, правление его семьи подходит к концу.
Рекс Тиллерсон: «США хотят увидеть целую, единую Сирию без какой-либо роли президента Башара Асада в правительстве. Правление семьи Асада подходит к концу, единственный вопрос состоит в том, как это может быть осуществлено».
Также Тиллерсон подтвердил приверженность США женевскому процессу урегулирования конфликта в Сирии.
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