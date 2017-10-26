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Невский. Проверка на прочность

    Сформирована комиссия МАК для расследования катастрофы Ми-8 на Шпицбергене

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    • Фото: conversavia.ru
    Сформирована комиссия МАК для расследования катастрофы <nobr>Ми-8</nobr> на Шпицбергене

    Сформирована комиссия МАК для расследования катастрофы Ми-8 на Шпицбергене

    Сформирована комиссия МАК для расследования катастрофы <nobr>Ми-8</nobr> на Шпицбергене
  • Фото: conversavia.ru

    • Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования причин авиакатастрофы вертолета Ми-8 у побережья арктического архипелага Шпицберген.

    Светлана Колесникова, официальный представитель МАК: «Комиссия Межгосударственного авиационного комитета сформирована. Специалисты — эксперты МАК, в ближайшее время вылетят на Шпицберген».

    Между тем Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту катастрофы по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц», передает ТАСС.

    Из сообщения пресс-службы управления: «Опыт таких расследований в управлении есть: например, в марте 2017 года проводилась работа через международные поручения после падения в Турции вертолета, на борту которого находились петербуржцы».

    Тем временем власти архипелага Шпицберген открыли горячую линию для близких и родных россиян, находившихся на борту вертолета. Номер, по которому можно получить информацию: +47 815 02 800.

    В пресс-службе МЧС России со своей стороны сообщили, что к поисковой операции подключились наземные группы: они обследуют береговую линию в районе возможного нахождения вертолета. Параллельно поиски ведут два вертолета и четыре морских судна.

    смотретьНа борту исчезнувшего близ Шпицбергена вертолета находились ученые из петербургского НИИ Арктики и Антарктики
    На борту исчезнувшего близ Шпицбергена вертолета находились ученые из петербургского НИИ Арктики и Антарктики
    Ранее стало известно, что вертолет мог упасть в паре километров от берега. На его борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа. Их имена уже известны.

    Упавший вертолет принадлежит компании «Конверс Авиа». Ространснадзор проведет ее внеплановую проверку, заявили в Минтрансе.

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