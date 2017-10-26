Невский. Проверка на прочность
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Невский. Проверка на прочность

    Пламя на башне «Красного треугольника» в Петербурге потушено

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    • Фото: megapolisonline.ru
    Пламя на башне «Красного треугольника» в Петербурге потушено

    Пламя на башне «Красного треугольника» в Петербурге потушено

    Пламя на башне «Красного треугольника» в Петербурге потушено
  • Фото: megapolisonline.ru

    • Городское управление МЧС сообщает: распространение огня на территории бывшего завода на Обводном канале удалось остановить.

    Сейчас спасатели продолжают проливать и разбирать сгоревшие конструкции в заброшенном здании башни. В результате возгорания частично разрушены перекрытия между этажами, был риск ухода огня через пустоты, передает «Фонтанка».

    смотретьВ Петербурге полыхает территория бывшего завода «Красный треугольник»
    В Петербурге полыхает территория бывшего завода «Красный треугольник»
    Всего на месте пожара работает 17 единиц спецтехники и 65 спасателей. Полностью перекрыто движение транспорта по нечетной стороне набережной Обводного канала от Старо-Петергофского проспекта до улицы Розенштейна.

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