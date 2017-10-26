Юбилей тайного ордена: Жириновский рассказал депутатам о масонах

300-летие общества масонов сегодня заставило часть депутатов Госдумы на время отложить в сторону свои дела. Владимир Жириновский предложил им поговорить о юбилее тайного ордена.

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ЛДПР

В России, впрочем, как и в других странах, движение вольных каменщиков переживало времена и расцвета, и запрета. Сами масоны говорят, что занимаются благотворительностью и самосовершенствованием, однако из века в век их подозревают в мировом заговоре. Основателю ЛДПР есть что сказать на эту тему.



Скандалы интриги, расследования — этот слоган, кажется, намертво прилип к телекомпании НТВ. Хотя и в лучшие времена «Программа максимум» вряд ли могла бы переплюнуть Владимира Вольфовича. Ни WikiLeaks, ни Сноуден тут рядом не лежали. Нет у них ничего про мировой масонский заговор. Хотя, может, они и сами тоже?



В масонских ложах, по данным ЛДПР, заседают разные люди, в их руках власть, у них влияние, информация о чем угодно. Это главы государств, финансисты, военные, короли, лидеры общественного мнения. Именно они решают кто, где станет президентом и даже сколько будет стоить доллар. Джордж Сорос — явный масон.



Горбачёв, как выяснил Владимир Вольфович, вступил в контакт с масонами в Италии в 1972-м, еще будучи первым секретарем на Ставрополье. Видимо, разглядели в нем потенциал масоны. Потом из наших — Гайдар, конечно, Чубайс, Примаков, Шеварднадзе в свое время Грузию получил благодаря масонским связям. Даже ГКЧП в 1991-м — тоже результат масонского заговора, чтобы Союз добить.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Юрия Кучинского.