Петербуржцам рассказали о новых способах расселения коммуналок

Промежуточные итоги программы по расселению коммунальных квартир подвели представители жилищного комитета.

В этом году из коммуналок в новое жилье переехали почти 7,5 тысяч семей. Чиновники подчеркнули, что программа расселения таких квартир не стоит на месте, а наоборот, постепенно набирает обороты и становится всё более востребованной у населения. В основном, из-за увеличения размера социальной выплаты до 440 тысяч рублей на человека.



Особенно это оказалось выгодным для больших семей. При этом чиновники напомнили: недостаточно просто жить в коммунальной квартире, чтобы получить соцвыплату. Нужен статус нуждающихся в новой квартире.



Также с этого года стало возможным разменивать свою комнату без согласия соседей по квартире. Рассказали чиновники еще об одном способе разменять коммуналку. Он более долгий, но не менее эффективный. Теперь выкупить жилплощадь можно со скидкой с помощью понижающего коэффициента.



Любовь Рубцова, первый заместитель генерального директора СПб ГБУ «Горжилобмен»: «Размер этого коэффициента зависит от того периода, который гражданин состоит на учете. К примеру, граждане, состоящие на учете более 15 лет, выкупают жилое помещение за 30 процентов его стоимости. Также у них есть возможность выкупить жилое помещение с рассрочкой до 5 лет».



Чиновники напомнили: ни в одном другом субъекте страны не проводятся подобных программ по расселению коммуналок. В ближайшее время Смольный должен принять городской бюджет на следующий год, после чего жилищный комитет сформирует списки новых нуждающихся в отдельных квартирах.