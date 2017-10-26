Суд не вынес приговор приозерскому «воспитателю» из-за неявки свидетеля

Приозерский районный суд сегодня не смог вынести приговор водителю внедорожника, устроившему самосуд над десятилетним ребенком.
На заседание не явился один из свидетелей, зато присутствовал сам Владимир Бельский, которого СМИ уже окрестили приозерским «воспитателем». В присутствии журналистов он как обычно пытался закрыться листом бумаги. А во время слушания, по словам отца пострадавшего мальчика, вел себя вызывающе.
Напомним: дорожный конфликт с участием Владимира Бельского шокировал не только жителей небольшого города Ленобласти, но и всей страны. После того, как мальчик из игрушечного пистолета выстрелил по автомобилю, разгневанный бизнесмен развернул свой внедорожник и намеренно наехал на школьника. А затем вышел из салона и силой поставил его на колени.
Все происходящее 9 марта зафиксировала камера видеонаблюдения. Но несмотря на кадры, которые показали все российские телеканалы, Бельский вину так и не признал. А следователи в этом черно-белом видео увидели нарушение сразу трех статей Уголовного кодекса.
Напомним: дорожный конфликт с участием Владимира Бельского шокировал не только жителей небольшого города Ленобласти, но и всей страны. После того, как мальчик из игрушечного пистолета выстрелил по автомобилю, разгневанный бизнесмен развернул свой внедорожник и намеренно наехал на школьника. А затем вышел из салона и силой поставил его на колени.
Все происходящее 9 марта зафиксировала камера видеонаблюдения. Но несмотря на кадры, которые показали все российские телеканалы, Бельский вину так и не признал. А следователи в этом черно-белом видео увидели нарушение сразу трех статей Уголовного кодекса.
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