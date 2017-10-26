Пять человек пострадали при взрыве в Донецке

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в Донецке. Об этом сообщили в Минздраве самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Из сообщения Минздрава: «В результате взрыва пострадали двое детей четырех и восьми лет, они доставлены в Республиканскую детскую больницу».
Также сообщается, что один человек доставлен в городскую больницу №6, еще один — в Республиканский травматологический центр. Кроме этого, 17-летняя девушка лет с ожогами тела доставлена в Республиканский ожоговый центр.
Взрыв произошел в многоквартирном доме в центре Донецка. По информации источника в силовых структурах ДНР, это мог быть взрыв газа, передает РИА Новости.
Отмечается, что из дома эвакуированы более 50 человек. На месте развернуты пункты обогрева для населения. К месту ЧП прибыли более 60 спасателей и 13 единиц техники.
Также сообщается, что один человек доставлен в городскую больницу №6, еще один — в Республиканский травматологический центр. Кроме этого, 17-летняя девушка лет с ожогами тела доставлена в Республиканский ожоговый центр.
Взрыв произошел в многоквартирном доме в центре Донецка. По информации источника в силовых структурах ДНР, это мог быть взрыв газа, передает РИА Новости.
Отмечается, что из дома эвакуированы более 50 человек. На месте развернуты пункты обогрева для населения. К месту ЧП прибыли более 60 спасателей и 13 единиц техники.
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