В Петербурге полыхает территория бывшего завода «Красный треугольник»

Пока пожару присвоен номер сложности 1-бис . Сведений по пострадавших не поступало.

Спасатели тушат пожар на территории завода «Красный треугольник». Вечером в здании старейшего промышленного предприятия произошло возгорание.



По предварительным данным, огонь охватил заброшенную часть здания, однако очевидцы утверждают, что на место ЧП на Обводном канале прибыли и машины скорой помощи.



На любительских видео запечатлено, как пламя вырывается с верхних этажей башни старинного здания. Вниз летят обгоревшие фрагменты. Свидетели происшествия отмечают, что запах гари распространился по всему кварталу. Спасатели частично перекрыли движение на подъездах к заводу.



Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. На месте работают 6 единиц техники и более 30 сотрудников МЧС. Причины серьезного пожара пока неизвестны. В управлении МЧС также отметили, что на месте работают дознаватели.



Тем временем сегодня Фонд имущества Петербурга подписал контракты для создания концепции развития территории бывшего завода.