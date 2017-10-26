В Петербурге полыхает территория бывшего завода «Красный треугольник»

Пока пожару присвоен номер сложности
1-бис. Сведений по пострадавших не поступало.
Спасатели тушат пожар на территории завода «Красный треугольник». Вечером в здании старейшего промышленного предприятия произошло возгорание.
По предварительным данным, огонь охватил заброшенную часть здания, однако очевидцы утверждают, что на место ЧП на Обводном канале прибыли и машины скорой помощи.
На любительских видео запечатлено, как пламя вырывается с верхних этажей башни старинного здания. Вниз летят обгоревшие фрагменты. Свидетели происшествия отмечают, что запах гари распространился по всему кварталу. Спасатели частично перекрыли движение на подъездах к заводу.
Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. На месте работают 6 единиц техники и более 30 сотрудников МЧС. Причины серьезного пожара пока неизвестны. В управлении МЧС также отметили, что на месте работают дознаватели.
Тем временем сегодня Фонд имущества Петербурга подписал контракты для создания концепции развития территории бывшего завода.
По предварительным данным, огонь охватил заброшенную часть здания, однако очевидцы утверждают, что на место ЧП на Обводном канале прибыли и машины скорой помощи.
На любительских видео запечатлено, как пламя вырывается с верхних этажей башни старинного здания. Вниз летят обгоревшие фрагменты. Свидетели происшествия отмечают, что запах гари распространился по всему кварталу. Спасатели частично перекрыли движение на подъездах к заводу.
Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. На месте работают 6 единиц техники и более 30 сотрудников МЧС. Причины серьезного пожара пока неизвестны. В управлении МЧС также отметили, что на месте работают дознаватели.
Тем временем сегодня Фонд имущества Петербурга подписал контракты для создания концепции развития территории бывшего завода.
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