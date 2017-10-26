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Невский. Проверка на прочность
    В Петербурге полыхает территория бывшего завода «Красный треугольник». Санкт-Петербург, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге полыхает территория бывшего завода «Красный треугольник»

    В Петербурге полыхает территория бывшего завода «Красный треугольник»

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    В Петербурге полыхает территория бывшего завода «Красный треугольник»

    В Петербурге полыхает территория бывшего завода «Красный треугольник»

    В Петербурге полыхает территория бывшего завода «Красный треугольник»

      Пока пожару присвоен номер сложности 1-бис. Сведений по пострадавших не поступало.

      Спасатели тушат пожар на территории завода «Красный треугольник». Вечером в здании старейшего промышленного предприятия произошло возгорание.

      По предварительным данным, огонь охватил заброшенную часть здания, однако очевидцы утверждают, что на место ЧП на Обводном канале прибыли и машины скорой помощи.

      На любительских видео запечатлено, как пламя вырывается с верхних этажей башни старинного здания. Вниз летят обгоревшие фрагменты. Свидетели происшествия отмечают, что запах гари распространился по всему кварталу. Спасатели частично перекрыли движение на подъездах к заводу.

      Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. На месте работают 6 единиц техники и более 30 сотрудников МЧС. Причины серьезного пожара пока неизвестны. В управлении МЧС также отметили, что на месте работают дознаватели.

      Тем временем сегодня Фонд имущества Петербурга подписал контракты для создания концепции развития территории бывшего завода.

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