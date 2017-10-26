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    В Харькове мажоры устроили стрельбу по прохожим: видео. стрельба, Украина, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Харькове мажоры устроили стрельбу по прохожим: видео

    В Харькове мажоры устроили стрельбу по прохожим: видео

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    В Харькове мажоры устроили стрельбу по прохожим: видео

    В Харькове мажоры устроили стрельбу по прохожим: видео

    В Харькове мажоры устроили стрельбу по прохожим: видео

      Молодые люди устроили стрельбу по прохожим с балкона дома на Пушкинской улице в центре Харькова.

      Сообщение о стрельбе поступило в правоохранительные органы сегодня днем. На место выехала следственно-оперативная группа, которой удалось установить, откуда именно раздавались выстрелы. Вскоре стражи порядка задержали четырех подозреваемых. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», все они являются гражданами Украины.

      По предварительной информации, молодые люди использовали стартовый пистолет. В отношении нарушителей открыли дело по статье «Хулиганство».

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