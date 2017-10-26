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    Вице-премьер Испании обвинила власти Каталонии в безграмотном управлении

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    Вице-премьер Испании обвинила власти Каталонии в безграмотном управлении

    <nobr>Вице-премьер</nobr> Испании обвинила власти Каталонии в безграмотном управлении

    Вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что происходящее в последнее время в Каталонии — безграмотное управление.

    Сорайя Саэнс де Сантамария, вице-премьер Испании: «В Каталонии власти не выполняют закон и отказывают в праве говорить тем, кто думает не так, как они. Они потеряли уважение граждан. Разве происходящее сейчас можно назвать иначе, чем безграмотное управление?»

    Как сообщает РИА Новости, Сантамария заявила, что у главы женералитета Карлеса Пучдемона было достаточно возможностей для диалога: его приглашали на встречу глав правительств автономных сообществ, в конгресс депутатов, в сенат. Но он якобы не хочет идти на контакт, поэтому государство вынуждено идти на крайние меры.

    Сорайя Саэнс де Сантамария: «Для того, чтобы противостоять такой чрезвычайной ситуации, у государства есть право задействовать чрезвычайные инструменты».

    Напомним, правительство Испании приняло решение о применении 155-й статьи Конституции. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонский женералитет и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. До этого центральные власти должны будут управлять территорией напрямую. 27 октября решение должен утвердить сенат страны.

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    Пучдемон направил в сенат Испании письмо с возражениями против применения 155-й статьи. Он попытался убедить сенаторов, что это только усугубит ситуацию в регионе, однако его аргументы оказались недостаточно убедительными.

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