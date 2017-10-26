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    В Ленинградском зоопарке целый павильон отдали тропическим бабочкам. Санкт-Петербург, зоопарки, насекомые. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленинградском зоопарке целый павильон отдали тропическим бабочкам

    В Ленинградском зоопарке целый павильон отдали тропическим бабочкам

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    В Ленинградском зоопарке целый павильон отдали тропическим бабочкам

    В Ленинградском зоопарке целый павильон отдали тропическим бабочкам

      Временная выставка в павильоне «Тропический дом» познакомит посетителей с самыми красивыми видами этих насекомых.

      В Ленинградском зоопарке открылся павильон «Тропический дом». Кроме того, что в нем жарко и высокая влажность, здесь можно встретить и животных, которые обитают в этом климате: черепах, мангустов, обезьян — они скоро переедут сюда.

      Правда, гостям нужно быть предельно внимательными, чтобы случайно не задеть главных хозяев дома — бабочек. До весны в «Тропическом доме» будет открыта временная экспозиция с участием этих насекомых.

      Пока бабочек мало. Однако в ближайшее время ожидается пополнение. Несколько куколок уже готовы превратиться в тропических красавиц. Также здесь будут цвести и цитрусовые растения.

      По словам директора зоопарка Ирины Скибы, в будущем они планируют открыть большой «Тропический дом». Он расположится в здании, где когда-то располагался зимний птичник.

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