В Ленинградском зоопарке целый павильон отдали тропическим бабочкам

Временная выставка в павильоне «Тропический дом» познакомит посетителей с самыми красивыми видами этих насекомых.

В Ленинградском зоопарке открылся павильон «Тропический дом». Кроме того, что в нем жарко и высокая влажность, здесь можно встретить и животных, которые обитают в этом климате: черепах, мангустов, обезьян — они скоро переедут сюда.



Правда, гостям нужно быть предельно внимательными, чтобы случайно не задеть главных хозяев дома — бабочек. До весны в «Тропическом доме» будет открыта временная экспозиция с участием этих насекомых.



Пока бабочек мало. Однако в ближайшее время ожидается пополнение. Несколько куколок уже готовы превратиться в тропических красавиц. Также здесь будут цвести и цитрусовые растения.



По словам директора зоопарка Ирины Скибы, в будущем они планируют открыть большой «Тропический дом». Он расположится в здании, где когда-то располагался зимний птичник.