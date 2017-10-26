Экс-сенатор Джабраилов оштрафован за употребление наркотиков

Тверской суд Москвы оштрафовал на 4000 рублей бывшего сенатора Умара Джабраилова за употребление наркотиков.
Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда.
Анастасия Дзюрко, пресс-секретарь Тверского суда: «Суд признал его виновным в правонарушении („Употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача“) и назначил штраф в размере 4 тысяч рублей».
Дело по статье «Хулиганство» за стрельбу в отеле в суд не поступало, добавила Дзюрко.
Напомним, предприниматель и экс-член Совфеда Умар Джабраилов был задержан в конце августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилова вскоре отпустили, оружие изъяли и отправили на экспертизу. Тест на наркотическое опьянение дал положительный результат.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, сам Джабраилов в интервью программе НТВ «Центральное телевидение» назвал этот инцидент «нелепым».
Анастасия Дзюрко, пресс-секретарь Тверского суда: «Суд признал его виновным в правонарушении („Употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача“) и назначил штраф в размере 4 тысяч рублей».
Дело по статье «Хулиганство» за стрельбу в отеле в суд не поступало, добавила Дзюрко.
Напомним, предприниматель и экс-член Совфеда Умар Джабраилов был задержан в конце августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилова вскоре отпустили, оружие изъяли и отправили на экспертизу. Тест на наркотическое опьянение дал положительный результат.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, сам Джабраилов в интервью программе НТВ «Центральное телевидение» назвал этот инцидент «нелепым».
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