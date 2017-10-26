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    Экс-сенатор Джабраилов оштрафован за употребление наркотиков

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    <nobr>Экс-сенатор</nobr> Джабраилов оштрафован за употребление наркотиков

    Экс-сенатор Джабраилов оштрафован за употребление наркотиков

    <nobr>Экс-сенатор</nobr> Джабраилов оштрафован за употребление наркотиков
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Тверской суд Москвы оштрафовал на 4000 рублей бывшего сенатора Умара Джабраилова за употребление наркотиков.

    Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда.

    Анастасия Дзюрко, пресс-секретарь Тверского суда: «Суд признал его виновным в правонарушении („Употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача“) и назначил штраф в размере 4 тысяч рублей».

    Дело по статье «Хулиганство» за стрельбу в отеле в суд не поступало, добавила Дзюрко.

    Напомним, предприниматель и экс-член Совфеда Умар Джабраилов был задержан в конце августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилова вскоре отпустили, оружие изъяли и отправили на экспертизу. Тест на наркотическое опьянение дал положительный результат.

    смотреть«Нелепая ситуация»: Джабраилов рассказал о стрельбе в московском отеле
    «Нелепая ситуация»: Джабраилов рассказал о стрельбе в московском отеле
    В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, сам Джабраилов в интервью программе НТВ «Центральное телевидение» назвал этот инцидент «нелепым».

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