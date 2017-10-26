МЧС: на борту упавшего у Шпицбергена вертолета находились граждане РФ

В компании «Конверс Авиа» заявили, что вертолет, пропавший у берегов острова Шпицберген, принадлежит ей. Между тем Минэнерго РФ утверждают, что упавший в море борт принадлежит ФГУП «Арктикуголь».
В МЧС РФ сообщили, что на борту пропавшего в Гренландском море Ми-8 находились восемь граждан России. Борт следовал по маршруту Пирамида — Баренцбург.
В «Конверс Авиа» заявили, что пропавший вертолет принадлежит им и связь с ним потеряна. Также в авикомпании добавили, что на борту находились трое пилотов и пятеро пассажиров, передает ТАСС.
Дмитрий Желязков, заместитель генерального директора авиакомпании: «Вертолет принадлежит нашей компании. На данный момент мы не подтверждаем информацию, что он разбился. Пока с ним отсутствует связь».
В компании уточнили, что борт направлялся в Баренцбург, он выполнял чартерный рейс, передает РИА Новости. В «Конверс Авиа» также подчеркнули, что пилоты пропавшего борта были опытными, с большим числом летных часов.
Представитель «Конверс Авиа»: «Это был чартер, летевший в Баренцбург, где работают российские организации».
Между тем Минэнерго РФ официально заявило, что рухнувший вертолет принадлежит «Арктикуголь». В свою очередь в российских экстренных службах уточнили, что борт перевозил пятерых пассажиров — шахтеров, работающий в «Арктикуголе». Также на борту вертолета находились трое пилотов.
Известно, что вертолет рухнул в море в двух-трех километрах от берега. Ведется спасательная операция.
В «Конверс Авиа» заявили, что пропавший вертолет принадлежит им и связь с ним потеряна. Также в авикомпании добавили, что на борту находились трое пилотов и пятеро пассажиров, передает ТАСС.
Дмитрий Желязков, заместитель генерального директора авиакомпании: «Вертолет принадлежит нашей компании. На данный момент мы не подтверждаем информацию, что он разбился. Пока с ним отсутствует связь».
В компании уточнили, что борт направлялся в Баренцбург, он выполнял чартерный рейс, передает РИА Новости. В «Конверс Авиа» также подчеркнули, что пилоты пропавшего борта были опытными, с большим числом летных часов.
Представитель «Конверс Авиа»: «Это был чартер, летевший в Баренцбург, где работают российские организации».
Между тем Минэнерго РФ официально заявило, что рухнувший вертолет принадлежит «Арктикуголь». В свою очередь в российских экстренных службах уточнили, что борт перевозил пятерых пассажиров — шахтеров, работающий в «Арктикуголе». Также на борту вертолета находились трое пилотов.
Известно, что вертолет рухнул в море в двух-трех километрах от берега. Ведется спасательная операция.
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