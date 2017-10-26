Верховный суд лишил привилегий питерские ГУПы

25 октября Верховный суд поставил точку в многолетнем споре петербургского управления Федеральной антимонопольной службы и Смольного, который наделял особыми полномочиями государственные унитарные предприятия.

Теперь, например, не будет монополии у фирмы, обслуживающей служебный транспорт чиновников и депутатов. Решение высшей судебной инстанции окончательное и обжалованию не подлежит. Придется ли расторгать уже заключенный контракт, пока непонятно.



Руководитель управления Вадим Владимиров рассказал, чем может обернуться вынесенное решение для города. Например, украшением Петербурга к Новому году пока также занимается государственное унитарное предприятие. Но теперь исполнителей в этой сфере придется искать по конкурсу.



Не ГУП, но лишь одна фирма занималась и устройством велодорожек. По словам Владимирова, наличие единственного поставщика в Смольном объяснили «необходимостью неотложных мероприятий в связи со стихийным бедствием».