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    Верховный суд лишил привилегий питерские ГУПы. Санкт-Петербург, Смольный, ФАС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВерховный суд лишил привилегий питерские ГУПы

    Верховный суд лишил привилегий питерские ГУПы

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    Верховный суд лишил привилегий питерские ГУПы

    Верховный суд лишил привилегий питерские ГУПы

      25 октября Верховный суд поставил точку в многолетнем споре петербургского управления Федеральной антимонопольной службы и Смольного, который наделял особыми полномочиями государственные унитарные предприятия.

      Теперь, например, не будет монополии у фирмы, обслуживающей служебный транспорт чиновников и депутатов. Решение высшей судебной инстанции окончательное и обжалованию не подлежит. Придется ли расторгать уже заключенный контракт, пока непонятно.

      Руководитель управления Вадим Владимиров рассказал, чем может обернуться вынесенное решение для города. Например, украшением Петербурга к Новому году пока также занимается государственное унитарное предприятие. Но теперь исполнителей в этой сфере придется искать по конкурсу.

      Не ГУП, но лишь одна фирма занималась и устройством велодорожек. По словам Владимирова, наличие единственного поставщика в Смольном объяснили «необходимостью неотложных мероприятий в связи со стихийным бедствием».

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