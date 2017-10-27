«Жди меня»: как найти пропавшего человека, если стандартные методы неэффективны

По официальной статистике, каждые три минуты в России пропадает человек. Заблудившиеся дети, сбежавшие подростки, загулявшие супруги, потерявшие память старики, люди, похищенные преступниками. И, наверное, уже нет случаев, когда к поискам не подключаются волонтеры.
Помощь добровольных помощников невозможно переоценить. Они ищут людей не ради славы или для галочки в отчете, а по зову сердца. Они четко организованны, откликаются на беду моментально и могут помочь там, где стандартные методы розыска уже неэффективны.
Надежды многих людей, потерявших близких, связаны с программой «Жди меня», которая теперь будет выходить на НТВ. За 20 лет благодаря ей были найдены больше 200 тысяч людей. Только представьте: это население крупного города, такого как Псков.
Счастливые встречи в студии «Жди меня» — это верхушка айсберга. За два десятка лет, что программа выходит в эфир, она уже давно перестала быть просто проектом телевизионным, превратившись в глобальный социальный проект. Его участниками являются не только журналисты, но и тысячи волонтеров по всему миру.
Оставить заявку можно, не выходя из дома. Все сделано так, чтобы это было сделать под силу любому человеку, мало-мальски знакомому с компьютером. Нужно заполнить следующие графы: фамилия, имя, возраст, регион, краткая история разыскиваемого. Все, один щелчок клавиши — и ваш запрос в базе данных.
Сейчас на сайте «Жди меня» три миллиона заявок о розыске. Кстати, обратиться в программу можно и, что называется, по старинке — по почте. Так и поступила Елена Пивненко с Сахалина. В своем письме она просила найти отца.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
Надежды многих людей, потерявших близких, связаны с программой «Жди меня», которая теперь будет выходить на НТВ. За 20 лет благодаря ей были найдены больше 200 тысяч людей. Только представьте: это население крупного города, такого как Псков.
Счастливые встречи в студии «Жди меня» — это верхушка айсберга. За два десятка лет, что программа выходит в эфир, она уже давно перестала быть просто проектом телевизионным, превратившись в глобальный социальный проект. Его участниками являются не только журналисты, но и тысячи волонтеров по всему миру.
Оставить заявку можно, не выходя из дома. Все сделано так, чтобы это было сделать под силу любому человеку, мало-мальски знакомому с компьютером. Нужно заполнить следующие графы: фамилия, имя, возраст, регион, краткая история разыскиваемого. Все, один щелчок клавиши — и ваш запрос в базе данных.
Сейчас на сайте «Жди меня» три миллиона заявок о розыске. Кстати, обратиться в программу можно и, что называется, по старинке — по почте. Так и поступила Елена Пивненко с Сахалина. В своем письме она просила найти отца.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
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