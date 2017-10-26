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    Владелец карьера с останками красноармейцев не собирается сворачивать бизнес. Великая Отечественная война, Ленинградская область, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладелец карьера с останками красноармейцев не собирается сворачивать бизнес

    Владелец карьера с останками красноармейцев не собирается сворачивать бизнес

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    Владелец карьера с останками красноармейцев не собирается сворачивать бизнес

    Владелец карьера с останками красноармейцев не собирается сворачивать бизнес

      Историки и поисковики встретились с журналистами, чтобы обсудить ситуацию, когда на территории карьера в Ленобласти, где добывают песок, обнаруживают человеческие останки, но ничего не меняется.

      Карьера на солдатских костях быть не должно. Договор с компанией, которая ведет добычу песка в местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны в Кировске, необходимо расторгнуть.

      На пресс-конференцию пригласили и чиновников профильных комитетов Ленинградской области. Однако они не пришли, как и бизнесмены. Между тем, по словам активистов, после того как в верхних слоях карьера были обнаружены человеческие останки и информация об этом стала достоянием общественности, комитет по культуре 47-го региона направил компании-разработчику предписание.

      Но те, кто занимается промышленной добычей песка, документ проигнорировали и продолжили работы. В свою очередь поисковики настаивают на создании в районе Синявинских высот военно-мемориальной зоны.

      Отметим, что бизнесмены не согласны ни с предписанием, ни с возможным присвоением территории мемориального статуса. Свои интересы они намерены отстаивать в суде, который состоится 31 октября.

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