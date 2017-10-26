Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Взрыв прогремел в жилом доме в центре Донецка: есть раненые

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    • Фото: goves.ru
    Взрыв прогремел в жилом доме в центре Донецка: есть раненые

    Взрыв прогремел в жилом доме в центре Донецка: есть раненые

    Взрыв прогремел в жилом доме в центре Донецка: есть раненые
  • Фото: goves.ru

    • Взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме на Красноармейской улице в центре Донецка.

    Как сообщает «Интерфакс», эпицентр взрыва находится на первом этаже здания. Повреждено остекление нескольких квартир и перекрытия с первого по пятный этаж.

    По данным экстренных служб города, в результате взрыва пострадали два человека. По предварительной информации, жилец одной из квартир получил травму ноги, медики оказывают ему первую помощь.

    Причина взрыва еще не установлена. Пока основная версия — взрыв бытового газа. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

    Взрыв прогремел в жилом доме в центре Донецка: есть раненые. ДНР, Донецк, взрывы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: goves.ru


    Взрыв прогремел в жилом доме в центре Донецка: есть раненые. ДНР, Донецк, взрывы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: goves.ru

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