В детском сериале Disney появится персонаж-гей

В детском сериале компании Disney Andi Mack впервые появится персонаж нетрадиционной сексуальной ориентации.
Как сообщает сайт Вести.Ru со ссылкой на BBC, по сюжету первой серии нового сезона проекта, который стартует 27 октября, девочка и мальчик, которые являются лучшими друзьями, понимают, что испытывают влечение к одному и тому же однокласснику.
Представители компании Disney заявили, что ввели персонажа-гея не просто так: их цель — внушить юным зрителям чувство уважения к людям, вне зависимости от их сексуальной ориентации. При этом они утверждают, что к вопросу подошли со всей возможной деликатностью.
Отметим, что, согласно статистике, средний возраст зрителя сериала Andi Mack — 10 лет.
Представители компании Disney заявили, что ввели персонажа-гея не просто так: их цель — внушить юным зрителям чувство уважения к людям, вне зависимости от их сексуальной ориентации. При этом они утверждают, что к вопросу подошли со всей возможной деликатностью.
Отметим, что, согласно статистике, средний возраст зрителя сериала Andi Mack — 10 лет.
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