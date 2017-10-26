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    В Петербурге сконструировали «умный» рюкзак для мониторинга окружающей среды. Санкт-Петербург, изобретения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге сконструировали «умный» рюкзак для мониторинга окружающей среды

    В Петербурге сконструировали «умный» рюкзак для мониторинга окружающей среды

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    В Петербурге сконструировали «умный» рюкзак для мониторинга окружающей среды

    В Петербурге сконструировали «умный» рюкзак для мониторинга окружающей среды

    В Петербурге сконструировали «умный» рюкзак для мониторинга окружающей среды

      Архитекторы-разработчики из Петербурга придумали рюкзак, который поможет исследовать городскую среду в самых разнообразных ее проявлениях.

      Во время обычной прогулки с таким рюкзаком за плечами, можно выяснить, сколько в воздухе вредных веществ, и пересчитать все встречные машины и людей. Проводить наблюдения можно пешком, на самокате или велосипеде.

      То, что может не заметить человеческий глаз, не скроется от внимательного устройства. Исследования, которые пока надо заказывать в специальных лабораториях и неделями ждать результатов, станут доступны каждому.

      Авторы уже провели несколько мастер-классов, где научили самостоятельно собирать «умный» рюкзак. Рюкзак работает от обычного телефонного аккумулятора.

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