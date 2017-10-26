В Петербурге сконструировали «умный» рюкзак для мониторинга окружающей среды

Архитекторы-разработчики из Петербурга придумали рюкзак, который поможет исследовать городскую среду в самых разнообразных ее проявлениях.

Во время обычной прогулки с таким рюкзаком за плечами, можно выяснить, сколько в воздухе вредных веществ, и пересчитать все встречные машины и людей. Проводить наблюдения можно пешком, на самокате или велосипеде.



То, что может не заметить человеческий глаз, не скроется от внимательного устройства. Исследования, которые пока надо заказывать в специальных лабораториях и неделями ждать результатов, станут доступны каждому.



Авторы уже провели несколько мастер-классов, где научили самостоятельно собирать «умный» рюкзак. Рюкзак работает от обычного телефонного аккумулятора.