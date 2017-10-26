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    Роспотребнадзор запустил горячую линию для людей с финансовыми проблемами. Роспотребнадзор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоспотребнадзор запустил горячую линию для людей с финансовыми проблемами

    Роспотребнадзор запустил горячую линию для людей с финансовыми проблемами

    2 комментария
    Роспотребнадзор запустил горячую линию для людей с финансовыми проблемами

    Роспотребнадзор запустил горячую линию для людей с финансовыми проблемами

    Роспотребнадзор запустил горячую линию для людей с финансовыми проблемами

      Сегодня заработала горячая линия Роспотребнадзора для потребителей финансовых услуг.

      Сложные ситуации в сфере финансовых услуг бывают самые разные: в банке навязали лишние услуги, требуют завышенные проценты, клиент невнимательно прочитал то, что написано мелким шрифтом. Консультант бесплатно и круглосуточно подскажет, как грамотно составить заявление и куда обращаться.

      Андрей Бокарев, директор проекта: «Нам принципиально важно, чтобы у людей был оперативный доступ к бесплатной качественной информации и им не надо было искать через Интернет, друзей или знакомых, куда они могут обратиться».

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