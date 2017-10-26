Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    «Сами взорвали»: Кадыров отверг обвинения в покушении на Мосийчука. Кадыров, Украина, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Сами взорвали»: Кадыров отверг обвинения в покушении на Мосийчука

    «Сами взорвали»: Кадыров отверг обвинения в покушении на Мосийчука

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    «Сами взорвали»: Кадыров отверг обвинения в покушении на Мосийчука

    «Сами взорвали»: Кадыров отверг обвинения в покушении на Мосийчука

    «Сами взорвали»: Кадыров отверг обвинения в покушении на Мосийчука

      Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения киевских властей в покушении на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

      Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Сейчас на Украине говорят, что в покушении на депутата Мосийчука замешана Чеченская Республика, „след Кадырова“ и тому подобное. Они стопроцентно сами его взорвали».

      Он добавил, что за обвинениями в его адрес стоит желание украинских чиновников привлечь внимание западных СМИ.

      Рамзан Кадыров: «Мосийчук, Саакашвили нужны, чтобы показать всему миру, что из себя представляет руководство Украины… „Чеченский след“, Кадыров, Запад будет об этом писать, больше об этом будет говорить Европа, и всем это будет интересно».

      смотретьПокушение на Мосийчука в Киеве попало на видео
      Покушение на Мосийчука в Киеве попало на видео
      Напомним, в результате прогремевшего в Киеве взрыва Мосийчук получил ранения, его прооперировали. Депутат сразу же после того, как пришел в себя, сделал несколько громких заявлений, в частности, о том, что это первое в истории Украины покушение на государственного деятеля такого уровня, за которым, по его словам, стоят заказчики из Москвы. О «российском следе» рассказали и в украинской Генпрокуратуре. В Кремле эти заявления назвали «очередным проявлением захлестнувшей страну русофобии», а в Совете Федерации — провокацией и бредом.

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