Путин призвал к борьбе с экстремизмом в Интернете

Сегодня в Москве на высшем уровне обсуждали информационную безопасность. Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором призвал усилить защиту российского сегмента Интернета. Глава государства обратил внимание на глобальный масштаб киберпреступлений и вспомнил недавнюю атаку вируса WannaCry.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Прокин, президент начал с того, что противоборство в киберсфере постоянно обостряется и это необходимо учитывать в современных реалиях. Причем хакерские атаки нужно рассматривать уже не как разовые акции, а как системное воздействие. Ведь ни для кого не секрет, что ряд государств уже поставили кибернетику на защиту собственной безопасности и обзавелись киберармиями.
Владимир Путин: «На чем в первую очередь необходимо сконцентрировать наши усилия? Первое — совершенствование государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России. Это в том числе касается механизмов взаимодействия ее ведомственных сегментов. Второе — это повышение защищенности информационных систем и сетей связи государственных органов. Считаю, что нужно усилить персональную ответственность руководителей за обеспечение информационной безопасности».
Президент также заявил о необходимости повышения безопасности российского сегмента Интернета и о необходимости жестких действий в отношении лиц, использующих его в преступных целях. По словам главы государства, речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной Сети, каких-то тотальных барьерах и фильтрах. Путин подчеркнул необходимость строго соблюдения и уважения конституционного права на получение и распространение информации.
Владимир Путин: «Но, как и в других демократических странах, мы должны бороться с тем и с теми, кто использует информационное пространство для пропаганды радикальных идей, оправдания терроризма, экстремизма, решительно пресекать попытки размещения материалов, угрожающих безопасности нашего государства, общества и отдельных граждан».
Подробности — в видеоматериале.
Владимир Путин: «На чем в первую очередь необходимо сконцентрировать наши усилия? Первое — совершенствование государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России. Это в том числе касается механизмов взаимодействия ее ведомственных сегментов. Второе — это повышение защищенности информационных систем и сетей связи государственных органов. Считаю, что нужно усилить персональную ответственность руководителей за обеспечение информационной безопасности».
Президент также заявил о необходимости повышения безопасности российского сегмента Интернета и о необходимости жестких действий в отношении лиц, использующих его в преступных целях. По словам главы государства, речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной Сети, каких-то тотальных барьерах и фильтрах. Путин подчеркнул необходимость строго соблюдения и уважения конституционного права на получение и распространение информации.
Владимир Путин: «Но, как и в других демократических странах, мы должны бороться с тем и с теми, кто использует информационное пространство для пропаганды радикальных идей, оправдания терроризма, экстремизма, решительно пресекать попытки размещения материалов, угрожающих безопасности нашего государства, общества и отдельных граждан».
Подробности — в видеоматериале.
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