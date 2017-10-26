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    Петербургские ортопеды придумали уникальную технологию лечения детского сколиоза. Санкт-Петербург, дети и подростки, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские ортопеды придумали уникальную технологию лечения детского сколиоза

    Петербургские ортопеды придумали уникальную технологию лечения детского сколиоза

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    Петербургские ортопеды придумали уникальную технологию лечения детского сколиоза

    Петербургские ортопеды придумали уникальную технологию лечения детского сколиоза

    Петербургские ортопеды придумали уникальную технологию лечения детского сколиоза

      В научно-исследовательском институте имени Турнера изобрели новый способ лечения врожденного сколиоза. Что придумали петербургские медики и у скольких детей, страдающих этим недугом, появилась надежда?

      Врачам из детского ортопедического института имени Турнера понадобилось несколько лет научных исследований, чтобы изобрести новый метод лечения врожденного сколиоза. Именно в Петербурге теперь знают, как за одно хирургическое вмешательство подарить больному ребенку здоровую и полноценную жизнь.

      Рина с Дамиром приехали в Петербург из Башкирии. У мальчика врожденная деформация позвоночника. Карина и Яна из Краснодарского края. У девочки — множественные пороки развития. В том числе — патология грудной клетки, которая мешала малышке правильно дышать.

      Карина, мама Яны: «Мы и болели часто, и видно было, что дышать плохо. После первой операции мы стали меньше болеть, восстановилось дыхание, стали намного прямее».

      И Дамира, и Яну профессор Виссарионов оперировал, используя уже новый метод. Во время хирургического вмешательства врачи не только убирают аномальные позвонки. Внутрь вставляется уникальная конструкция, которая удерживает позвоночник в правильной форме. Для каждого пациента она разрабатывается индивидуально, учитывая и характер порока, и анатомические особенности. Сами пластины изготавливаются на российских и белорусских заводах. И это тоже важно.

      Алексей Баиндурашвили      , директор Научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г. И. Турнера: «Я считаю, что это большое завоевание нашей медицины. По той простой причине, что мы в какой-то степени будем дистанцироваться от дорогих импортных металлических конструкций. Эти конструкции стоят в среднем от 350 тысяч рублей. Это цена только конструкции».

      Но дело не только в конструкциях. Сергей Виссарионов вместе с коллегами настаивают: делать операцию, чтобы исправить врожденный сколиоз, нужно как можно раньше. Лучше успеть пока ребенку не исполнилось трех лет. Время при таких диагнозах, к сожалению, не лечит.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Криволаповой.

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