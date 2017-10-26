Гигантская акула «уложила» на пол посетителя музея: видео

Предупреждающие надписи нужно читать внимательно. В Вашингтоне посетитель музея в ужасе рухнул на пол, когда на него хотела «напасть» гигантская акула.
В Международном музее шпионажа в Вашингтоне над стеклом аквариума написано: «Касаетесь на свой страх и риск». Но молодой человек, похоже, не рассчитал степень собственного хладнокровия. Он несколько раз прикоснулся к стеклу, после чего появилась страшная акула, которая с характерным треском чуть не «пробила» стекло.
Скорее всего, посетитель понимал, что перед ним всего лишь телевизионная панель, однако сохранить спокойствие не сумел. Мужчина от испуга упал на пол и быстро отполз в сторону.
Такого рода аттракционы в последнее время очень популярны. Так, в Китае на высоте 1180 метров под ногами посетителей якобы трескается стеклянный мост, туристы исправно пугаются.
Скорее всего, посетитель понимал, что перед ним всего лишь телевизионная панель, однако сохранить спокойствие не сумел. Мужчина от испуга упал на пол и быстро отполз в сторону.
Такого рода аттракционы в последнее время очень популярны. Так, в Китае на высоте 1180 метров под ногами посетителей якобы трескается стеклянный мост, туристы исправно пугаются.
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