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    Гигантская акула «уложила» на пол посетителя музея: видео. Вашингтон, выставки и музеи, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГигантская акула «уложила» на пол посетителя музея: видео

    Гигантская акула «уложила» на пол посетителя музея: видео

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    Гигантская акула «уложила» на пол посетителя музея: видео

    Гигантская акула «уложила» на пол посетителя музея: видео

    Гигантская акула «уложила» на пол посетителя музея: видео

      Предупреждающие надписи нужно читать внимательно. В Вашингтоне посетитель музея в ужасе рухнул на пол, когда на него хотела «напасть» гигантская акула.

      В Международном музее шпионажа в Вашингтоне над стеклом аквариума написано: «Касаетесь на свой страх и риск». Но молодой человек, похоже, не рассчитал степень собственного хладнокровия. Он несколько раз прикоснулся к стеклу, после чего появилась страшная акула, которая с характерным треском чуть не «пробила» стекло.

      Скорее всего, посетитель понимал, что перед ним всего лишь телевизионная панель, однако сохранить спокойствие не сумел. Мужчина от испуга упал на пол и быстро отполз в сторону.

      Такого рода аттракционы в последнее время очень популярны. Так, в Китае на высоте 1180 метров под ногами посетителей якобы трескается стеклянный мост, туристы исправно пугаются.

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