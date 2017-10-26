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Улицы разбитых фонарей
    Кубок чемпионата мира по футболу привезли в Воронеж. Воронеж, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКубок чемпионата мира по футболу привезли в Воронеж

    Кубок чемпионата мира по футболу привезли в Воронеж

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    Кубок чемпионата мира по футболу привезли в Воронеж

    Кубок чемпионата мира по футболу привезли в Воронеж

    Кубок чемпионата мира по футболу привезли в Воронеж

      В Воронеж впервые в истории прибыл Кубок чемпионата мира по футболу — главный трофей самого популярного вида спорта на Земле.

      Официальный кубок FIFA — единственный в своем роде приз. Правила обращения с ним напоминают священнодействие. Так, прикасаться к кубку могут только победители турнира и главы государств. Даже команда-чемпион получает трофей лишь на время. Домой спортсмены увозят копию. А оригинал остается в распоряжении FIFA.

      В Воронеже кубок будет гостить пять дней. После этого отправится дальше в вояж по России, а затем — в международное путешествие.

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