Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Николай Дроздов поддержал участников проекта «Ты супер! Танцы» перед вторым туром. дети и подростки, знаменитости, НТВ, Ты супер Танцы, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНиколай Дроздов поддержал участников проекта «Ты супер! Танцы» перед вторым туром

    Николай Дроздов поддержал участников проекта «Ты супер! Танцы» перед вторым туром

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    Николай Дроздов поддержал участников проекта «Ты супер! Танцы» перед вторым туром

    Николай Дроздов поддержал участников проекта «Ты супер! Танцы» перед вторым туром

    Николай Дроздов поддержал участников проекта «Ты супер! Танцы» перед вторым туром

      Уже в субботу участников проекта «Ты супер! Танцы» ждут новые испытания. Готовиться к соревнованиям юным талантам помог знаменитый телеведущий Николай Дроздов — человек, который знает о борьбе за выживание и естественном отборе едва ли не все.

      Николай Дроздов — человек-легенда. Участники конкурса «Ты супер! Танцы» встречали его как рок-звезду. Вместо ожидаемого разговора о животных Дроздов решил побеседовать об истории и патриотизме и даже почитал стихи. Впрочем, о любимых животных Николай Николаевич тоже поговорил. Например, рассказал об арктических пингвинах.

      Среди десятков участников в зале Милена Тачулия всегда выделяется каким-то слишком глубоким взглядом, слишком взрослым для 14-летней девочки. Первое выступление Милены члены жюри восприняли неоднозначно. Анастасия Заворотнюк сочла танец слишком простым, а вот остальные судьи высоко оценили и технику, и грацию конкурсантки из Абхазии.

      Милена Тачулия, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Подумала: „Ай, красная кнопка, все пропало“. От второго тура я хочу все четыре зеленые кнопки».

      Еще три года назад ей можно было только позавидовать: дружная семья, любящие родители, младшая сестренка. Все изменила мамина болезнь — рак. Отец ушел из дома, даже не попрощавшись. Бросил и жену, и дочерей.

      Милена Тачулия: «Да, я его люблю. Но что он сделал? Он оставил нас и ушел. Мне очень обидно».

      Девочек приютили бабушка и дедушка. Долгие месяцы, которые мама провела в больнице, Милену преследовал страх: а вдруг и она уйдет насовсем?

      После выступления Милена узнала, что мама наконец вернулась домой и чувствует себя хорошо. Но девочка, как будто боясь спугнуть свое счастье, едва позволила себе улыбнуться, когда Николай Дроздов и его друг — исполнитель Дмитрий Дунаев — пели о доброте.

      Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 28 октября, на НТВ и НТВ.Ru в 20:00.

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