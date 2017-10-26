Николай Дроздов поддержал участников проекта «Ты супер! Танцы» перед вторым туром

Уже в субботу участников проекта «Ты супер! Танцы» ждут новые испытания. Готовиться к соревнованиям юным талантам помог знаменитый телеведущий Николай Дроздов — человек, который знает о борьбе за выживание и естественном отборе едва ли не все.
Николай Дроздов — человек-легенда. Участники конкурса «Ты супер! Танцы» встречали его как рок-звезду. Вместо ожидаемого разговора о животных Дроздов решил побеседовать об истории и патриотизме и даже почитал стихи. Впрочем, о любимых животных Николай Николаевич тоже поговорил. Например, рассказал об арктических пингвинах.
Среди десятков участников в зале Милена Тачулия всегда выделяется каким-то слишком глубоким взглядом, слишком взрослым для 14-летней девочки. Первое выступление Милены члены жюри восприняли неоднозначно. Анастасия Заворотнюк сочла танец слишком простым, а вот остальные судьи высоко оценили и технику, и грацию конкурсантки из Абхазии.
Милена Тачулия, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Подумала: „Ай, красная кнопка, все пропало“. От второго тура я хочу все четыре зеленые кнопки».
Еще три года назад ей можно было только позавидовать: дружная семья, любящие родители, младшая сестренка. Все изменила мамина болезнь — рак. Отец ушел из дома, даже не попрощавшись. Бросил и жену, и дочерей.
Милена Тачулия: «Да, я его люблю. Но что он сделал? Он оставил нас и ушел. Мне очень обидно».
Девочек приютили бабушка и дедушка. Долгие месяцы, которые мама провела в больнице, Милену преследовал страх: а вдруг и она уйдет насовсем?
После выступления Милена узнала, что мама наконец вернулась домой и чувствует себя хорошо. Но девочка, как будто боясь спугнуть свое счастье, едва позволила себе улыбнуться, когда Николай Дроздов и его друг — исполнитель Дмитрий Дунаев — пели о доброте.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 28 октября, на НТВ и НТВ.Ru в 20:00.
Среди десятков участников в зале Милена Тачулия всегда выделяется каким-то слишком глубоким взглядом, слишком взрослым для 14-летней девочки. Первое выступление Милены члены жюри восприняли неоднозначно. Анастасия Заворотнюк сочла танец слишком простым, а вот остальные судьи высоко оценили и технику, и грацию конкурсантки из Абхазии.
Милена Тачулия, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Подумала: „Ай, красная кнопка, все пропало“. От второго тура я хочу все четыре зеленые кнопки».
Еще три года назад ей можно было только позавидовать: дружная семья, любящие родители, младшая сестренка. Все изменила мамина болезнь — рак. Отец ушел из дома, даже не попрощавшись. Бросил и жену, и дочерей.
Милена Тачулия: «Да, я его люблю. Но что он сделал? Он оставил нас и ушел. Мне очень обидно».
Девочек приютили бабушка и дедушка. Долгие месяцы, которые мама провела в больнице, Милену преследовал страх: а вдруг и она уйдет насовсем?
После выступления Милена узнала, что мама наконец вернулась домой и чувствует себя хорошо. Но девочка, как будто боясь спугнуть свое счастье, едва позволила себе улыбнуться, когда Николай Дроздов и его друг — исполнитель Дмитрий Дунаев — пели о доброте.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 28 октября, на НТВ и НТВ.Ru в 20:00.
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