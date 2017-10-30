Татьяна Голикова рассказала о будущем Фонда национального благосостояния. Эксклюзив НТВ

Бюджет 2018 года пока рано называть в чистом виде бюджетом развития, но в нем есть знаковая мера, задача которой — максимально сбалансировать региональные бюджеты и снизить их долговую нагрузку. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ заявила глава российской Счетной Палаты Татьяна Голикова. Мы публикуем полную видеоверсию ее интервью программе «Поздняков».
«Сбалансированность бюджетов регионов — это, с одной стороны, залог исполнения всех обязательств перед населением, которые на себя берут регионы, включая майские указы президента и заработную плату. А с другой стороны, это возможность регионам начать осуществлять инвестиционные расходы. Потому что в период закредитованности, который мы имели в прошедшем трехлетнем, четырехлетнем цикле, в регионах, которые являются дотационными и получают достаточно большие трансферты от федерального правительства, уровень инвестиционных расходов практически оказался сведенным на ноль, и только бы свести концы с концами».
По словам Голиковой, если эта мера будет реализована до конца, то это окажет позитивное влияние на развитие всей экономики страны.
Наличие и объем суверенных фондов — гарантия независимости страны, уверена глава Счетной палаты. Она также рассказала, когда завершатся траты из Фонда национального благосостояния и начнется его наполнение.
«18-й год — переходный, а 19-й и 20-й — уже полноценно, когда бюджетное правило служит ограничением для расходов и как следствие сохраняет Фонд национального благосостояния, и он в течение 19-го и 20-го годов начинает прирастать. И уже на конец 20-го года он должен составить при той цене, которая есть сегодня в прогнозе, 4,4 триллиона рублей. Если это будет больше, цена, соответственно, ФНБ будет больше, и, соответственно, траты в 18-м году будут меньше».
По имеющемуся плану, в 2018 году для того, чтобы сбалансировать федеральный бюджет, из Фонда национального благосостояния намечено потратить чуть более триллиона рублей.
Еще одной темой интервью стали зарплаты в сотни тысяч рублей, которые назначают себе некоторые руководители, в том числе и бюджетных учреждений. Эти случаи не единичны. Голикова подтвердила, что аудиторам нередко приходится сталкиваться с подобным в ходе проверок.
«Мы видим это не только, скажем, в государственных корпорациях или акционерных обществах, которые проверяем, но и часто видим среди дочерних структур, которые создаются за счет взносов (уставные капиталы из федерального бюджета), но и в обычных федеральных государственных бюджетных учреждениях, которые функционируют на принципах установления государственного задания и, в общем, неплохо себе поживают».
По словам Голиковой, формально ограничений на размеры окладов нет, но в условиях, когда президент призывает к умеренности с точки зрения зарплат, возникает вопрос, есть ли у руководителей, выписывающих себе нескромные вознаграждения, совесть.
Говоря о незавершенном строительстве, Голикова отметила, что на сегодняшний день в этом секторе в целом по стране скопилось 12 тысяч объектов на сумму в 2 с лишним триллиона рублей. Настала пора принятия управленческих решений, говорит глава ведомства.
«Мы должны отказаться от того, чтобы поддерживать лоббистские настроения наших коллег из соответствующих министерств и ведомств по поводу того, что в угоду получению новой строчки в бюджете, то есть началу новой стройки, убираются другие объекты, откладываются на более поздний период времени с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований на последующий ввод в эксплуатацию. А невведенный объект — это неполученные доходы, это неоказанные услуги в тех сферах, ради которых эти объекты строились».
Кроме этого, по словам Голиковой, нужно поменять формы предоставления инвестиций и в конечном итоге ввести ответственность за неввод тех объектов, которые предполагалось ввести в соответствующем финансовом году.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня сразу после «Итогов дня».
По словам Голиковой, если эта мера будет реализована до конца, то это окажет позитивное влияние на развитие всей экономики страны.
Наличие и объем суверенных фондов — гарантия независимости страны, уверена глава Счетной палаты. Она также рассказала, когда завершатся траты из Фонда национального благосостояния и начнется его наполнение.
«18-й год — переходный, а 19-й и 20-й — уже полноценно, когда бюджетное правило служит ограничением для расходов и как следствие сохраняет Фонд национального благосостояния, и он в течение 19-го и 20-го годов начинает прирастать. И уже на конец 20-го года он должен составить при той цене, которая есть сегодня в прогнозе, 4,4 триллиона рублей. Если это будет больше, цена, соответственно, ФНБ будет больше, и, соответственно, траты в 18-м году будут меньше».
По имеющемуся плану, в 2018 году для того, чтобы сбалансировать федеральный бюджет, из Фонда национального благосостояния намечено потратить чуть более триллиона рублей.
Еще одной темой интервью стали зарплаты в сотни тысяч рублей, которые назначают себе некоторые руководители, в том числе и бюджетных учреждений. Эти случаи не единичны. Голикова подтвердила, что аудиторам нередко приходится сталкиваться с подобным в ходе проверок.
«Мы видим это не только, скажем, в государственных корпорациях или акционерных обществах, которые проверяем, но и часто видим среди дочерних структур, которые создаются за счет взносов (уставные капиталы из федерального бюджета), но и в обычных федеральных государственных бюджетных учреждениях, которые функционируют на принципах установления государственного задания и, в общем, неплохо себе поживают».
По словам Голиковой, формально ограничений на размеры окладов нет, но в условиях, когда президент призывает к умеренности с точки зрения зарплат, возникает вопрос, есть ли у руководителей, выписывающих себе нескромные вознаграждения, совесть.
Говоря о незавершенном строительстве, Голикова отметила, что на сегодняшний день в этом секторе в целом по стране скопилось 12 тысяч объектов на сумму в 2 с лишним триллиона рублей. Настала пора принятия управленческих решений, говорит глава ведомства.
«Мы должны отказаться от того, чтобы поддерживать лоббистские настроения наших коллег из соответствующих министерств и ведомств по поводу того, что в угоду получению новой строчки в бюджете, то есть началу новой стройки, убираются другие объекты, откладываются на более поздний период времени с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований на последующий ввод в эксплуатацию. А невведенный объект — это неполученные доходы, это неоказанные услуги в тех сферах, ради которых эти объекты строились».
Кроме этого, по словам Голиковой, нужно поменять формы предоставления инвестиций и в конечном итоге ввести ответственность за неввод тех объектов, которые предполагалось ввести в соответствующем финансовом году.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня сразу после «Итогов дня».
Комментарии