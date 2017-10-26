В Сызрани судят мужчину, зарезавшего жену на глазах у ее отца

В Сызрани начался судебный процесс над Дмитрием Трофимовым, которого обвиняют в жестокой расправе над супругой. Мотивом преступления стала банальная ревность. Муж не смог смириться с предстоящим разводом.

Родные погибшей Елены едва нашли в себе силы прийти на этот процесс, ведь сегодня им снова пришлось вспомнить все детали жуткого преступления. Муж расправился с Еленой на глазах у ее отца. По версии следствия, Трофимов подкараулил жертву возле магазина и набросился на нее с ножом. Сначала он ударил Елену в спину, а затем прямо в сердце. Николай Нехоткин пытался остановить разъяренного зятя, но не смог. В итоге Дмитрий ударил его ножом в живот.



Следователям удалось собрать достаточно доказательств виновности Трофимова. Тем не менее, мать подсудимого отказывается верить, что он мог пойти на страшное преступление.



У Елены и Дмитрия осталась дочь. 12-летнюю Катю сейчас воспитывают бабушка с дедушкой. Говорят, девочка наотрез отказывается общаться с отцом. Впрочем, за все время, пока шло следствие, он ни разу не попросил ее привести. Сейчас родные Елены Трофимовой собирают пакет документов в органы опеки и готовят заявление в суд. Учитывая, что Дмитрий так и не признал вину и не раскаялся, они твердо намерены лишить его родительских прав.





