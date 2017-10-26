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    Самолет «ЮТэйр» экстренно сел в Красноярске из-за запаха гари

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    Самолет «ЮТэйр» экстренно сел в Красноярске из-за запаха гари

    Самолет «ЮТэйр» экстренно сел в Красноярске <nobr>из-за</nobr> запаха гари

    Воздушное судно авиакомпании «ЮТэйр», следовавшее из Красноярска в Томск, вернулось в аэропорт вылета.

    В красноярском международном аэропорту Емельяново сообщили, что борт ATR-72–500 вернулся в воздушную гавань из-за того, что пилоты почувствовали запах гари. На борту находились почти 70 пассажиров. Посадка прошла успешно, никто не пострадал, передает «Интерфакс».

    Никита Палеха, пресс-секретарь Емельяново: «При взлете в кабине экипажа пилоты почувствовали запах задымления. Командир авиасудна принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту самолета находились 67 пассажиров».

    В аэропорту добавили, что в настоящее время все пассажиры размещены на территории воздушной гавани и обеспечены всем необходимым. Тем временем специалисты Росавиации выясняют причину инцидента. Ожидается, что пассажиры рейса отправятся в пункт назначения в 4:30 утра (00:30 по Москве). Для этого из Сургута в Емельяново направлен дополнительный борт.

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