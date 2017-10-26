Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    На НТВ — интервью Татьяны Голиковой. Голикова Татьяна, НТВ, Счётная палата. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа НТВ — интервью Татьяны Голиковой

    На НТВ — интервью Татьяны Голиковой

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    На НТВ — интервью Татьяны Голиковой

    На НТВ — интервью Татьяны Голиковой

    На НТВ — интервью Татьяны Голиковой

      Финансовый блок правительства обещает, что уже скоро устойчивость бюджета вернется на докризисный уровень. Достижимы ли показатели экономического роста, о которых там говорят?

      Когда будут исполнены майские указы президента по повышению зарплат? Что будет с пенсиями и с Фондом национального благосостояния? Почему Россия превращается в страну начальников? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главой Счётной палаты Татьяной Голиковой.

      О главном в бюджете 2018 года

      Сбалансированность бюджетов регионов — это, с одной стороны, залог исполнения всех обязательств перед населением, которые на себя берут регионы, включая майские указы президента и заработную плату. А с другой стороны, это возможность регионам начать осуществлять инвестиционные расходы.

      О тревоге за некоторые оптимистичные прогнозы правительства

      Реальные доходы населения: фиксируется за 9 месяцев снижение на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прогнозируется за год рост на 1,3%. Представляете, какой тут разброс?

      Об износе основных фондов

      Показатели очень высокие в таких отраслях, как здравоохранение, соцобслуживание, образование. Там уровень износа уже зашкалил за 55%.

      О невведенных объектах на 2 триллиона рублей

      Нужно поменять формы предоставления инвестиций и в конечном итоге ввести ответственность за не ввод тех объектов, которые предполагались в соответствующем финансовом году.

      О росте числа начальников

      Численность заместителей и руководителей федеральных органов власти возросла на 18,2%. Численность директоров департаментов — на 21%. Численность начальников отделов — тоже на достаточно приличную цифру — 19%.

      О перспективах Фонда национального благосостояния

      На конец 2020 года он должен составить при той цене, которая есть сегодня в прогнозе, 4,4 триллиона рублей… Наличие и большой объем суверенных фондов — это гарантия независимости страны.

      Программа «Поздняков» выйдет в эфир в понедельник, 30 октября, сразу после «Итогов дня». НТВ.Ru опубликует полную видеоверсию интервью с Татьяной Голиковой.

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