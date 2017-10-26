Юбилей ассоциации ветеранов «Альфы»: бойцы рассказали о реальных боевых подвигах

Сегодня бойцы легендарного спецподразделения «Альфа» впервые за долгие годы публично рассказали о своей службе: как принимали участие в освобождении заложников в театре на Дубровке, как вызволяли жителей Будённовска, захваченных боевиками Шамиля Басаева. К
25-летнему юбилею Международной ассоциации ветеранов группы антитеррора ее участники поделились с молодыми товарищами секретами успеха.
Он не пользуется лифтом, принципиально. Да и вообще против всего, что расслабляет человека. Железная дисциплина, сила воли, плюс характер. Как учили. Боевому офицеру Александру Михайлову уже не надо спешить на построение и выполнять приказы командиров, а ноги будто сами ведут туда, где все до боли знакомо.
Александр Михайлов: «10 человек из группы „Альфа“, Вымпел и три человека из МЧС. Погибли при операции по освобождению заложников в Беслане».
Он и сам не раз был на волосок от смерти. А ведь мог и вовсе не стать частью легендарной группы «А». Дважды молодого самбиста, что называется, браковала медкомиссия. Но он, вопреки всему, прошел отбор. За 22 года службы видел, как исход всей операции определяли секунды. В памяти до сих пор октябрь 2002-го, театральный центр на Дубровке, «Норд-Ост». Михайлову и его группе поступил приказ: начать штурм.
Полковник Сергей Голов сегодня тоже впервые дает интервью и показывает лицо. Он один из тех, кто в 1993-м штурмовал Белый дом, в 1995-м вызволял жителей Будённовска, захваченных боевиками Шамиля Басаева, в 2001-м — выступил в роли переговорщика с террористом, взявшим в заложники пассажиров рейсового автобуса в Минеральных Водах. Голов убедил преступника сдаться и отпустить людей, но успешная операция едва не провалилась из-за женщины.
Подробности — в видеоматериале.
Александр Михайлов: «10 человек из группы „Альфа“, Вымпел и три человека из МЧС. Погибли при операции по освобождению заложников в Беслане».
Он и сам не раз был на волосок от смерти. А ведь мог и вовсе не стать частью легендарной группы «А». Дважды молодого самбиста, что называется, браковала медкомиссия. Но он, вопреки всему, прошел отбор. За 22 года службы видел, как исход всей операции определяли секунды. В памяти до сих пор октябрь 2002-го, театральный центр на Дубровке, «Норд-Ост». Михайлову и его группе поступил приказ: начать штурм.
Полковник Сергей Голов сегодня тоже впервые дает интервью и показывает лицо. Он один из тех, кто в 1993-м штурмовал Белый дом, в 1995-м вызволял жителей Будённовска, захваченных боевиками Шамиля Басаева, в 2001-м — выступил в роли переговорщика с террористом, взявшим в заложники пассажиров рейсового автобуса в Минеральных Водах. Голов убедил преступника сдаться и отпустить людей, но успешная операция едва не провалилась из-за женщины.
Подробности — в видеоматериале.
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