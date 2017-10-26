Из России выдворили украинского горе-шпиона

Сегодня Москву покинул украинский шпион. Агента СБУ разоблачили сразу после того, как тот предложил свои услуги нашим спецслужбам.

Он козырял знакомствами с нужными людьми и уверял, что может получить доступ к любому высокопоставленному чиновнику или бизнесмену на Украине. Чтобы быть наиболее убедительным, выдал информацию, за разглашение которой на родине у него могут возникнуть большие проблемы. Но, видимо, возвращаться туда он намерен был победителем, которых, как известно, не судят. Но задание было провалено по всем фронтам.



Анатолий Друзюк о своих связях мог разглагольствовать часами, но конкретных предложений с его стороны поначалу не поступало. Мол, просто душой ратует за то, чтобы его страной управляли порядочные люди. Но уже на следующую встречу шпион явился с папкой и заявил: в ней компромат на влиятельных украинских чиновников, сотрудников силовых структур и спецслужб — декларации их доходов, данные налоговых органов.



Кроме того, горе-шпион рассказал, что в 1999-м, когда он учился в Запорожском университете, под псевдонимом Студент был завербован сотрудниками СБУ. Занимался Друзюк выявлением «неблагонадежных элементов», по заданию внедрялся в иностранные организации, прилежно писал отчеты для своих кураторов. Но в 2004-м якобы обиделся на них и сотрудничество прекратил. По крайней мере, именно такую легенду он поведал контрразведчикам.



Но после этого рассказа стало понятно: еще никогда Друзюк не был столь близок к провалу. После ряда неудобных вопросов украинец, как говорят на сленге чекистов, «поплыл». Под грузом неопровержимых доказательств Друзюк признался, что сотрудники СБУ заставили его приехать в Россию и войти в доверие российских силовиков.



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