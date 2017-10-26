Поклонники пытаются спасти от сноса дом Янки Дягилевой

Поклонники заняли «гражданскую оборону» дома, в котором жила одна из ключевых фигур российской рок-музыки — Янка Дягилева. Деревянной постройке грозит снос. Защитники, среди которых много известных личностей, решили доказать, что это культурный объект и он должен стать музеем.

После того как местные власти заявили о решении снести здание, в Новосибирск приехали музыканты со всей России, в их числе Александр Скляр и брат Егора Летова — Сергей Летов. Они намерены бороться за деревянную постройку до конца.



Известные музыканты пытаются решить дальнейшую судьбу дома своей безвременно ушедшей коллеги по цеху — Янки Дягилевой. По соцсетям пронеслась информация о том, что власти все-таки приняли решение снести строение. В петиции против уничтожения дома одной из основательниц сибирского панка уже тысячи подписей, причем со всего мира.



Сергей Летов: «Я вступаюсь не потому, что она мне близкий человек, а потому, что это очень важное лицо для всей нашей рок-сцены».



Поэтесса, музыкант, представительница сибирского андеграунда конца 80-х умерла в 1991-м — тело нашли в реке. После смерти ее дом стал местом паломничества фанатов. Они до сих пор приезжают, хотя там давно живут чужие для Дягилевой люди.



Сейчас дом находится в плачевном состоянии, ведь ему уже 100 лет. Горожане предлагают внести здание в реестр культурного наследия области. Чиновники уверяют, что, в общем-то, ярых противников этому нет и со сносом строения пока никто не торопится. Осталось только убедить всех, что Янка — это легендарный музыкант.



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